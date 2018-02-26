بعد أسبوع من اختفائهن.. نيجيريا تؤكد فقدان 111 تلميذة في هجوم بوكو حرام

أبوجا(صدى):

أكدت السلطات النيجيرية، أن الفتيات اللاتي اختفين بعد هجوم مسلحون على مدرستهم في ولاية يوبي شمال شرق البلاد، ما زال مصيرهم غير معلوم حتى الآن ولم يتم التوصل لأي معلومات عنهن.

وقالت الحكومة الاتحادية أن مصير 111 تلميذة من ساينس أند تكنيكل كوليدج في دابتشي بولاية يوبي غير معروف حتى الآن، بعدما هاجم متمردون يُعتقد أنهم من أحد فصائل بوكو حرام مدرستهم الاثنين الماضي.

ومن جانبها أوضحت القوات الجوية النيجيرية أن رئيس هيئة أركان القوات الجوية أصدر تعليمات بإرسال قوات جوية إضافية، وأفراد من سلاح الجو النيجيري بشكل فوري إلى شمال شرقي البلاد، بهدف وحيد وهو إجراء عمليات تفتيش ليلًا ونهارًا عن الفتيات المختفيات.

وكان متمردون اقتحموا بلدة دابتشي وهاجموا مدرسة البنات، ما دفع مئات التلميذات إلى الهروب، وكان بعض المهاجمين يرتدون زيًا عسكريًا مموهًا.

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