الشرطة النيجيرية تعلن فقدان 111 تلميذة بعد هجوم لبوكو حرام

أبوجا(صدى):

أعلنت الشرطة النيجيرية، اليوم الأربعاء، عن فقدان 111 تلميذة بعد أن هاجم متشددو بوكو حرام قرية في ولاية يوبي الشمالية الشرقية.

وقالت المصادر، وسيكون اختفاؤهن في حالة التأكد منه ضمن الأكبر منذ أن خطفت بوكو حرام أكثر من 270 تلميذة من بلدة شيبوك عام 2014.

وأضاف الشهود أن المتشددين توجهوا مباشرة إلى المدرسة وأطلقوا النار بشكل عشوائي مما اضطر التلاميذ والمدرسين إلى الفرار موضحا أن بعض الناس عادوا إلى داباتشي بعد قضاء الليل مختبئين في الأدغال.