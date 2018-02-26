بالصور والفيديو.. خادم الحرمين يدشن المنصة الإلكترونية للمساعدات الإنسانية
دشَّن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، المنصة الإلكترونية للمساعدات الإنسانية، اليوم الإثنين، في منتدى الرياض الدولي الإنساني.
كما كرَّم خادم الحرمين الشريفين، المتبرعين والرعاة في المنتدى، الذي يقام بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالعاصمة.
فيديو | #خادم_الحرمين_الشريفين يدشن المنصة الإلكترونية للمساعدات الإنسانية. #الإخبارية #منتدى_الرياض_الدولي_الإنساني pic.twitter.com/NWYMuAIxry
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) 26 February 2018
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