بالصور والفيديو.. خادم الحرمين يدشن المنصة الإلكترونية للمساعدات الإنسانية

علي القحطاني(صدى):

دشَّن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، المنصة الإلكترونية للمساعدات الإنسانية، اليوم الإثنين، في منتدى الرياض الدولي الإنساني.

كما كرَّم خادم الحرمين الشريفين، المتبرعين والرعاة في المنتدى، الذي يقام بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالعاصمة.

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