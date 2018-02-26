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بالصور والفيديو.. خادم الحرمين يدشن المنصة الإلكترونية للمساعدات الإنسانية

بالصور والفيديو.. خادم الحرمين يدشن المنصة الإلكترونية للمساعدات الإنسانية
علي القحطاني(صدى):

دشَّن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، المنصة الإلكترونية للمساعدات الإنسانية، اليوم الإثنين، في منتدى الرياض الدولي الإنساني.

كما كرَّم خادم الحرمين الشريفين، المتبرعين والرعاة في المنتدى، الذي يقام بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالعاصمة.

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