الربيعة: إصدار مجلسة لمركز الملك سلمان في نسختها الأولى اليوم

علي القحطاني(صدى):

أعلن الدكتور عبدالله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عن إصدار مجلة للمركز في نسختها الأولى، اليوم الإثنين.

جاء ذلك خلال كلمته بمنتدى الرياض الدولي الإنساني الذي انطلق منذ قليل، حيث أشار إلى أن برنامج المنتدى يتضمن 4 جلسات رئيسية وأكثر من 20 جلسة فرعية.

وأضاف ” الربيعة ” ، أن أكثر من 80 منظمة إقليمية ودولية تشارك في المنتدى، لافتاً إلى أنه سيصاحب المنتدى صاحب معرض يشارك فيه المهتمون بالعمل الإنساني.

وقال المشرف العام على المركز، إنه من المؤمل أن تكون المساهمات رافداً لجهود المجتمع الدولي الإنساني.