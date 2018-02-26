160 ألف ريال منحة للشباب المقبلين على الزواج

نايف السالم(صدى):

وزّعت جمعية البر الخيرية بمركز عمق التابع لمحافظة أملج، إعانات نقدية للشباب المقبلين على الزواج محدودي الدخل والمستفيدين من الجمعية بدعم من أوقاف عبدالله بن تركي الضحيان، بحضور رئيس مركز عمق عطاالله صبيان الجهني .

وأوضح رئيس جمعية البر الخيرية بمركز عمق عيد بن عواد الجهني، أن الجمعية عقدت دورة لتأهيل الشباب المقبلين على الزواج استمرت ثلاثة أيام استفاد منها 16 شابًا بالتعاون مع جمعية سكن للتنمية الأسرية بأملج جمعية، اشتملت النواحي الأسرية والشرعية والنفسية والاجتماعية في العلاقة الزوجية .

وأبان الجهني أن إجمالي نفقات الجمعية للإعانة على الزواج بلغت 160 ألف ريال استفاد منها 16 شابًا من المستفيدين من الجمعية ومحدودي الدخل .