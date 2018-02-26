محلل سياسي: الحوثيين تحولوا لتشكيلات عصابية بعد مقتل ” صالح “

فهمي محمد(صدى):

أوضح المحلل السياسي اليمني، حسين المقطري، أن مليشيا الحوثي الإرهابية فقدت التخطيط الإستراتيجي على أرض الواقع وتحولوا إلى تشكيلات عصابية، بمقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وفي سياق آخر، قصف طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين معاقل تنظيم القاعدة الإرهابي في مديرية الصعيد بمحافظة شبوة اليمنية.

ويواصل التحالف العربي ضرباته الاستباقية ضد مختلف الفصائل الإرهابية الحوثية وتنظيم القاعدة في اليمن، مستهدفًا المواقع الإستراتيجية التابعة لهم.

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