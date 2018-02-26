قيادي يمني يكشف عن مفاجأة بشأن موقع دفن جثمان ” صالح “

فهمى محمد(صدى):

كشف مستشار رئيس الوزراء اليمني الكاتب سام الغباري عن مفاجأة تخص مكان دفن جثمان الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، لافتاً إلى أنه دُفن في نفس المقبرة التي دُفن فيها حسين الحوثي بصنعاء.

وقال الغباري في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”، إن الرئيس السابق علي عبدالله صالح تم دفنه في باحة السجن المركزي بصنعاء، وتحديداً في المكان والحفرة التي دفن فيها حسين الحوثي.

وأضاف أن “ذلك يعد انتقاماً واضحاً، فلم ينس الحوثي أدق تفاصيل عملية مقتل سيدهم المجرم في جبال مران، وظل ٣ أعوام حليفاً لصالح حتى قتله وهو لا يبالي”.