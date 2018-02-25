بالصور.. ضبط مخالفات في محلات تجارية بصامطة

تركي السالم(صدى):

ضمن حملة رقابية صحية مكثفة، نفذت بلدية مركز القفل جولة تفتيشية على عدد من المحلات والمطابخ، الواقعة في نطاقها الإشرافي، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، وتعقب المخالفين وتطبيق النظام بحقهم وتحقيق أعلى المستويات للمواطنين والمقيمين.

وأسفرت الحملة، عن رصد مخالفات وإغلاق بعض المحلات المخالفة فوريًّا لوجود عدد من المخالفات التي تستوجب الإغلاق، وذلك لحين تصحيح الوضع المخالف وتطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين حسب ما نصت عليه لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

وقال رئيس بلدية القفل، محمد بن حسن الحامظي، إن من أبرز التجاوزات التي تم رصدها في تلك المحلات والمطابخ تدني مستوى النظافة الشخصية والعامة وسوء التهوية وعدم تغطية فتحات الصرف، بالإضافة إلى وجود كمية من الأواني غير الصالحة للاستخدام تم إتلافها.

ودعا جميع المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة على الرقم 940، وذلك تفعيلًا لمبدأ أن المواطن هو العين الأولى التي ترصد أي مخالفة قبل الجهات المعنية.