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بعد انتصاره للحوثي.. ” آل الشيخ ” : مستشار تميم يفضح خيانتهم بالحد الجنوبي

بعد انتصاره للحوثي.. ” آل الشيخ ” : مستشار تميم يفضح خيانتهم بالحد الجنوبي
طلال الضوي(صدى):

علق المستشار بالديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، اليوم الأحد، على إشادة مستشار الديوان الأميري القطري والمسؤول عن الملف السعودي بزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي.

وأوضح ” تركي ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أن مستشار تميم فضح خيانة قطر بالحد الجنوبي وحقيقة نظرتهم إلى المملكة من خلال هذه التغريدة.

وأكد على تصيرحات المستشار سعود القحطاني بشأن خيانة قطر، قائلًا ” كما قال أخي أبوخالد: لسنوات ونحن نواجة تنظيم الحمدين عن دعمهم لوسائل إعلام معادية للسعودية وبنائهم لشبكات اجتماعية واعلامية تستهدف المملكة وكانوا يكذبون ونحن نعلم أنهم يكذبون فكشفتهم الأزمة بوضوح “.

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