بعد انتصاره للحوثي.. ” آل الشيخ ” : مستشار تميم يفضح خيانتهم بالحد الجنوبي
علق المستشار بالديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، اليوم الأحد، على إشادة مستشار الديوان الأميري القطري والمسؤول عن الملف السعودي بزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي.
وأوضح ” تركي ” على حسابه الرسمي على ” تويتر “، أن مستشار تميم فضح خيانة قطر بالحد الجنوبي وحقيقة نظرتهم إلى المملكة من خلال هذه التغريدة.
وأكد على تصيرحات المستشار سعود القحطاني بشأن خيانة قطر، قائلًا ” كما قال أخي أبوخالد: لسنوات ونحن نواجة تنظيم الحمدين عن دعمهم لوسائل إعلام معادية للسعودية وبنائهم لشبكات اجتماعية واعلامية تستهدف المملكة وكانوا يكذبون ونحن نعلم أنهم يكذبون فكشفتهم الأزمة بوضوح “.
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