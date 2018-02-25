” القحطاني ” عن إشادة قطر بزعيم الحوثيين: إثبات للخيانة والإرهاب

عادل الحربي(صدى):

كشف المستشار بالديوان الملكي سعود القحطاني، اليوم الأحد، دائرة الأكاذيب التي تدور بداخلها الدوحة ما بين تأكيدها على محاربة الإرهاب ودعمها للإرهابيين وعلى رأسهم مليشيا الحوثي الإيرانية باليمن.

وعلق ” القحطاني ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” على إشادة مستشار الديوان الأميري القطري والمسؤول عن الملف السعودي بزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي، قائلًا ” المستشار ينتصر للحوثي صراحة ويثبت ماقلناه من خيانة السلطة لشهدائنا بالسعودية ودول التحالف وحربنا العادلة ” .

وأكد أن المقاطعة العربية لقطر جاءت بالعديد من المحسن والتي يأتي على رأسها انكشاف إعلام الظل وخلايا عزمي الإلكترونية وعملهم المنظم ضد المملكة والوطن العربي.

وكان مستشار الديوان الأميري القطري والمسؤول عن الملف السعودي عبدالله بن حمد العذبة أشاد بعبدالملك الحوثي على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، قائلًا ” عبدالملك الحوثي، هو ملك الحزم والعزم ” .

