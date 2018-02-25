مديرية الأمن العام تبدأ في استقبال طلبات الوظائف العسكرية النسائية برتبة جندي

عبد الله الدوسري(صدى):

فتحت مديرية الأمن العام ممثلة في شؤون التدريب اليوم باب القبول للوظائف العسكرية النسائية برتبة ” جندي ” للتعيين عليها في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وعسير والباحة والشرقية , لخريجات الثانوية العامة وما فوق وذلك عبر البوابة بوابة التوظيف الإلكترونية ” هنـــــا ” ويستمر التقديم حتى يوم الخميس القادم 13 / 6 / 1439 ه .

وأوضحت المديرية أن شروط القبول تتمثل في أن تكون المتقدمة سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها في وظيفة حكومية خارج المملكة وأن لا يقل المؤهل العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن لا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاما ولا يزيد عن 35 عاما وأن لا يقل طول المتقدمة عن 155 سم وأن يتناسب الطول مع الوزن علاوة على اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية من قبل الموظفات المختصات واجتياز الفحص الطبي وأن تكون المتقدمة حسنة السيرة والسلوك وكذلك أن لا تكون موظفة في أي جهة حكومية أو سبق لها العمل على نظام الخدمة العسكرية وان لا تكون متزوجة من غير سعودي وأن تكون لديها هوية وطنية مستقلة وكذلك أن يكون مقر إقامتها ووظيفة ولي أمرها بنفس المنطقة أو المحافظة التي توجد بها الوظيفة بالإضافة إلى الالتزام بشروط القبول والتسجيل والاهتمام بدقة المعلومات الشخصية والمؤهلات العلمية المدونة في الوقع حيث سيتم استبعاد أي طلب يحتوي على معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة .