تعليق جامعة الملك سعود على فيديو الحريق

عادل الحربي(صدى):

أكد مصدر مسؤول بجامعة الملك سعود، أن الإدارة العامة للسلامة والأمن الجامعي لم يتلقى أي بلاغات أو تسجل وقوع حريق بالمدينة الجامعية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجامعة في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” نفى مصدر مسؤول بالجامعة ما تردد بمواقع التواصل الاجتماعي عن وقوع حريق بأحد مباني الجامعة، حيث لم تتلق الإدارة العامة للسلامة والأمن الجامعي أي بلاغات أو تسجل وقوع حريق بالمدينة الجامعية ولله الحمد ” .

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