الدفاع المدني توضح حقيقة حريق جزء من جامعة الملك سعود

تركي السالم(صدى):

أوضحت إدارة الدفاع المدني بالرياض، حقيقة مقطع الفيديو المتداول بشأن حريقاً اندلع بالقرب من جامعة الملك سعود.

وأشارت الإدارة، إلى أنها تلقت بلاغاً باندلاع حريق في ” بركسات ” تابعة لمشروع تحت الإنشاء في حي النخيل بالقرب من الجامعة، وذلك عند الساعة الـ01:20 فجراً.

وأكدت أن الفرق سارعت إلى موقع البلاغ ليتم إخماد الحريق فوراً، دون إصابات أو وفيات.

وأفادت بأن المكان لا يتبع الجامعة، وأن التحقيقات جارية للوقوف على أسباب الحريق.

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