الدفاع المدني توضح حقيقة حريق جزء من جامعة الملك سعود
أوضحت إدارة الدفاع المدني بالرياض، حقيقة مقطع الفيديو المتداول بشأن حريقاً اندلع بالقرب من جامعة الملك سعود.
وأشارت الإدارة، إلى أنها تلقت بلاغاً باندلاع حريق في ” بركسات ” تابعة لمشروع تحت الإنشاء في حي النخيل بالقرب من الجامعة، وذلك عند الساعة الـ01:20 فجراً.
وأكدت أن الفرق سارعت إلى موقع البلاغ ليتم إخماد الحريق فوراً، دون إصابات أو وفيات.
وأفادت بأن المكان لا يتبع الجامعة، وأن التحقيقات جارية للوقوف على أسباب الحريق.
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