بالصور.. اكتشاف مقبرة أثرية ضخمة بمصر

القاهرة(صدى):

كشف وزير الآثار المصري، خالد العناني،عن اكتشاف أثري بمنطقة العريفة، شمال منطقة تونة الجبل بمحافظة المنيا، وهو عبارة عن جبانة أثرية تضم 8 مقابر، وهو ما عثر عليه من هذه الجبانة حتى الآن.

وأوضح الوزير أن المقابر تحتوي على مومياوات وتوابيت وأواني من الألباستر وأيضًا حلي، مشيرًا إلى أنه تم العثور بداخل المقابر التي تصل لعمق 8 أمتار تحت الأرض على 17 مومياء، وتوابيت من الحجر وعليها نقوش أسماء وألقاب أصحابها وأيضاً توابيت من الخشب.

وأشار ” العناني ” إلى أن الجبانة الأثرية لمقابر عائلية التي عثر عليها في محافظة المنيا، ترجع إلى نهاية العصر الفرعوني وبداية البطليمي، أي منذ قرابة 3 آلاف عام، وتخص كهنة ما يعرف بالإله تحوت وتضم 8 مقابر.

وأضاف وزير الآثار المصري: ” عثر بداخل المقابر على أكثر من 1000 تمثال ” أوشابتي ” ، وهي التماثيل الصغيرة الخاصة بالخدم في ذلك الوقت، كما أنه من بين القطع المكتشفة أوان كانوبية من الألباستر التي كانت تستخدم لحفظ أحشاء الموتى، ومازالت تحتفظ بمحتوياتها. ”