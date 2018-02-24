الجبير: اليمن جار لنا والحوثيون يسرقون مساعداته الإنسانية

فهمي محمد(صدى):

كشف وزير الخارجية عادل الجبير، عن حقيقة حصار موانيء اليمن من قبل قوات التحالف العربي، قائلًا ” كل ما يقال عن حصار الموانيء غير صحيح فجميعها مفتوحة ويتم العمل على زيادة قدرتها الاستيعابية “.

وأوضح ” الجبير ” أن مليشيا الحوثي الإيرانية هي التي تسرق المساعدات الإنسانية المتجه إلى الشعب اليمني، حيث سرقوا في النصف الأول من 2017 أكثر من 400 شاحنة في الوقت الذي لم يعترض أحد على ذلك.

وأضاف أن المملكة ترسل أكبر عدد من المساعدات إلى اليمن وستواصل ذلك، قائلًا ” اليمن جار لنا وإذا مرض نمرض ولا مصلحة لنا بالصراع فيه “، لافتًا إلى أن المملكة استقبلت أكثر من مليون لاجيء يمني منذ بدء الأزمة.

وأشار إلى أن جميع اللاجئين اليمنيين في المملكة تم منحهم إقامة قانوينة لكي يحصلوا على وظائف ويدخلوا أطفالهم للمدارس ولكي يتمكنوا من الاستفادة من الرعاية الطبية.