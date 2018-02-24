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أم تجبر ابنتها على ممارسة علاقة محرمة مع عشيقها

أم تجبر ابنتها على ممارسة علاقة محرمة مع عشيقها
بوينس آيرس(صدى):

ارتكبت أم أرجنتينية تٌدعى سيليا بياتريز سوسا ، جريمة بشعة بحق ابنتها ، حيث ساعدت صديقها على اغتصابها على مدار ستة أعوام ، لاعتقادها أن ” الشيطان يسكن بداخلها ” .

وأعلنت الشرطة الأرجنتينية أنه تم ضبط الأم ، حيث أنها ساعدت الرجل المطلوب من قبل الإنتربول بدأ بممارسة اغتصاب الفتاة منذ كانت تبلغ من العمر ثمانية أعوام.

وقالت الفتاة في التحقيقات ، أن أمها كانت تنهال بالضرب عليها إذا رفضت القيام بممارسة الجنس مع سيرجيو إدواردو خيميني في منزلهما في بيونس آيرس .

وأضافت ، هذا الرجل أقنع والدتي بأن ممارسة الجنس بعنف سيساعدني في التخلص من الشيطان الذي يزعم بأنه يسكن جسدي.


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