بالفيديو.. برج جدة وصل للطابق 66 في بداية شهر فبراير الجاري

نايف السالم(صدى):

أوضح شريط فيديو التُقط بتقنية الفاصل الزمني، أن برج جدة، قد وصل للطابق 66، بارتفاع 266 مترًا، وذلك في بداية شهر فبراير الجاري.

وأوضحت أحد المصادر، التي بثت الفيديو، أن البرج المزمع، افتتاحه في نهاية عام 2019، سوف يصل إلى 170 طابقًا، بارتفاع 1006 أمتار، عند الانتهاء من بنائه؛ ليكون أعلى بناء في العالم.

وتابعت: ” الفيديو يتابع بناء البرج منذ مارس عام 2014، حتى فبراير الجاري 2018، حيث ظلت الصور تُلتقط شهريًا، ويكشف تتابع الصور بناء طابق وراء الآخر، حتى وصل المبنى إلى الطابق 66 بداية شهر فبراير الجاري، بنسبة نحو 47 في المائة من المبنى ” .

ويجدر الإشارة، إلى أن بناء البرج تبلغ تكلفته 1.2 مليار دولار، وذلك ضمن مشروع متكامل، يشمل فنادق، مدارس، مباني سكنية، مراكز تسوق، مدارس، جامعات، ومستشفيات ومستوصفات، وتبلغ تكلفة المشروع 20 مليار دولار، ليكون مَعلمًا حضاريًا، يليق بسمعة المملكة ومكانتها الاقتصادية.