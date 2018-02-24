” مدير مشروع ” أكثر وظيفة يسعى إليها السعوديون

عادل الحربي (صدى):

كشف بحث متخصص أن أكثر الوظائف التي يسعى إليها المواطنون هي وظيفة ” مدير مشروع ” في برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية “ يسّر ”.

وبحسب البحث بلغ عدد المتقدمين للوظيفة 9379 متقدما في 2017، لتصبح بذلك أكثر وظيفة يسعى إليها السعوديون.

وتأتي وظيفة مهندس موقع، في المركز الثاني بنحو 8971 طلبا، تبعتها وظيفة في برنامج التطوير الإداري في البنوك الوطنية، وتقدم لها 8551.

بينما سجلت وظيفة “ دعم تقنيّ لتكنولوجيا المعلومات ” و ” محلّل بيانات موارد بشرية ” في مطارات الرياض، على التوالي 8425 و8335 طلب.