10 أشياء لا تفعلها المرأة القوية في العلاقة العاطفية
قالت خبيرة في العلاقات الاجتماعي ، إنه إذا كنتِ تبحثين عن علاقة تتميز بالنجاح والاستمرارية هناك 10 أشياء لا يجب عليك فعلها:
– الصمت حيال الإساءة الجسدية أواللفظية أو حتى النفسية من الطرف الآخر
– التسامح مع الخيانة: تختار العديد من النساء انهاء العلاقة عند اكتشاف خيانة الطرف الآخر لها، لذا يجب عليك عدم التردد في اتخاذ هذا القرار في حالة قيام الطرف الآخر به.
– إطلاع الطرف الآخر على تفاصيل حساباتك المالية الخاصة.
– محاولة إخفاء مشاعرك الحقيقية تجاه العلاقة
– محاولة التطفل على حرية شريك حياتك، حيث يحب إعطاء كل طرف في العلاقة مساحة من الحرية الشخصية.
– إظهار مشاعر بشكل مفرط ما يتسبب في ضيق الطرف الآخر.
– الإصرار على فعل أشياء لا يوافق عليها الطرف الآخر.
– التسامح في القضايا المتعلقة بالثقة حيالك.
– الإسراف في تقديم التضحيات لاستمرار العلاقة.
– الاستمرار في علاقة من أجل الاستمرارية فقط. ففي حال التأكد من استحالة عدم نجاح العلاقة يجب كتابة نهاية لها على الفور
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