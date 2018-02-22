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10 أشياء لا تفعلها المرأة القوية في العلاقة العاطفية

10 أشياء لا تفعلها المرأة القوية في العلاقة العاطفية
أماني الغامدي(صدى):

قالت خبيرة في العلاقات الاجتماعي ، إنه إذا كنتِ تبحثين عن علاقة تتميز بالنجاح والاستمرارية هناك 10 أشياء لا يجب عليك فعلها:

– الصمت حيال الإساءة الجسدية أواللفظية أو حتى النفسية من الطرف الآخر

– التسامح مع الخيانة: تختار العديد من النساء انهاء العلاقة عند اكتشاف خيانة الطرف الآخر لها، لذا يجب عليك عدم التردد في اتخاذ هذا القرار في حالة قيام الطرف الآخر به.

– إطلاع الطرف الآخر على تفاصيل حساباتك المالية الخاصة.

– محاولة إخفاء مشاعرك الحقيقية تجاه العلاقة

– محاولة التطفل على حرية شريك حياتك، حيث يحب إعطاء كل طرف في العلاقة مساحة من الحرية الشخصية.

– إظهار مشاعر بشكل مفرط ما يتسبب في ضيق الطرف الآخر.

– الإصرار على فعل أشياء لا يوافق عليها الطرف الآخر.

– التسامح في القضايا المتعلقة بالثقة حيالك.

– الإسراف في تقديم التضحيات لاستمرار العلاقة.

– الاستمرار في علاقة من أجل الاستمرارية فقط. ففي حال التأكد من استحالة عدم نجاح العلاقة يجب كتابة نهاية لها على الفور

 


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