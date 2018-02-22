أمير الحدود الشمالية يستقبل القنصل المصري لدى المملكة

سعيد العجل(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في مكتبه بالإمارة اليوم, قنصل جمهورية مصر العربية لدى المملكة أمين حسان والوفد المرافق له، الذي يقوم بزيارة لمنطقة الحدود الشمالية.

‏ورحب سمو أمير المنطقة بالقنصل, متمنياً له طيب الإقامة, منوهاً بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين المملكة وجمهورية مصر العربية الشقيقة في شتى المجالات.

‏وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية وبحث الموضوعات المتعلقة بالجالية المصرية في المنطقة.

كما قدم القنصل المصري شكره للأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.