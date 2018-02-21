حسن كراني يحذر من عدم استقرار الأحوال الجوية
حذر حسن كراني خبير الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من عدم استقرار الأحوال الجوية في بعض مناطق المملكة.
وقال حسن كراني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن بدراسة محاور دخول الكتلة الباردة على الشمالية الغربية وكلما اتجهنا شرقاً حتى شرق رفحاء اتضح عدم استقرار فجر الجمعة المقبلة على أجواء الشمال.
وأضاف: وذلك مع تكون سحابي ممطر يأخذ مساره من الشمالية الغربية وشرقًا حتى الشمالية الشرقية وبنهاية اليوم تقرير لاحق عن العاصمة الرياض.
ابو سليم[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يسقي ذاك الزمان ياحسن كراني
شكرا لاصغائكم مع أحلى الأماني وتصبحون على خير
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8824 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسعدك يا حسن كراني زمان يا فن
شكرا لاصغائكم مع أحلى الاماني
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 980 ] نشر منذ 59 دقيقة
الله وأكبر يازمان النشرة الجوية وأحوال الطقس وتقديمكم الذي لا يزال عالق في الذاكرة.
ناقده ومتابعه❣️[ عدد التعليقات: 3139 ] نشر منذ 53 دقيقة
الله يعطيه الصحه والعافيه 💖