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حسن كراني يحذر من عدم استقرار الأحوال الجوية

حسن كراني يحذر من عدم استقرار الأحوال الجوية
علي القحطاني (صدى):

حذر حسن كراني خبير الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من عدم استقرار الأحوال الجوية في بعض مناطق المملكة.

وقال حسن كراني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن بدراسة محاور دخول الكتلة الباردة على الشمالية الغربية وكلما اتجهنا شرقاً حتى شرق رفحاء اتضح عدم استقرار فجر الجمعة المقبلة على أجواء الشمال.

وأضاف: وذلك مع تكون سحابي ممطر يأخذ مساره من الشمالية الغربية وشرقًا حتى الشمالية الشرقية وبنهاية اليوم تقرير لاحق عن العاصمة الرياض.

 


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 15 ] نشر منذ 3 ساعات

الله يسقي ذاك الزمان ياحسن كراني
شكرا لاصغائكم مع أحلى الأماني وتصبحون على خير

[ عدد التعليقات: 8824 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يسعدك يا حسن كراني زمان يا فن

شكرا لاصغائكم مع أحلى الاماني

[ عدد التعليقات: 980 ] نشر منذ 59 دقيقة

الله وأكبر يازمان النشرة الجوية وأحوال الطقس وتقديمكم الذي لا يزال عالق في الذاكرة.

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