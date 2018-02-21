حسن كراني يحذر من عدم استقرار الأحوال الجوية

علي القحطاني (صدى):

حذر حسن كراني خبير الأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، من عدم استقرار الأحوال الجوية في بعض مناطق المملكة.

وقال حسن كراني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، إن بدراسة محاور دخول الكتلة الباردة على الشمالية الغربية وكلما اتجهنا شرقاً حتى شرق رفحاء اتضح عدم استقرار فجر الجمعة المقبلة على أجواء الشمال.

وأضاف: وذلك مع تكون سحابي ممطر يأخذ مساره من الشمالية الغربية وشرقًا حتى الشمالية الشرقية وبنهاية اليوم تقرير لاحق عن العاصمة الرياض.