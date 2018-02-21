الأمن العام: فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف العسكرية النسائية قريبا

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مديرية الأمن العام، عن فتح باب القبول والتسجيل لعدد من الوظائف العسكرية النسائية برتبة جندي، لحملة الثانوية العامة فأعلى وفق الشروط والمؤهلات المطلوبة للتعيين عليها بعد التخرج.

وأوضحت المديرية أن التعيين في المناطق التالية: ” الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، عسير، الباحة، الشرقية ” ، على أن يتم استقبال طلبات القبول على تلك الوظائف خلال الفترة من يوم الأحد 9 / 6 / 1439 هـ الساعة 10 صباحاً، وحتى يوم الخميس 13 / 6 / 1439 هـ الساعة 10 صباحاً.

واشترطت المديرية في المتقدمة، أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها في وظيفة حكومية خارج المملكة، أن لا يقل المؤهل العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها، وأن لا يقل عمر المتقدمة عن (25) عاماً ولا يزيد على (35) عاماً، وأن تجتاز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية من قبل الموظفات المختصات.

كما اشترطت، اجتياز الفحص الطبي، و أن لا يقل طول المتقدمة عن (155) سم وأن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية، و أن تكون حسنة السيرة والسلوك، و أن لا تكون موظفة في أي جهة حكومية أو سبق لها العمل على نظام الخدمة العسكرية، وأن لا تكون متزوجة من غير سعودي، و أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة، وأن يكون مقر إقامتها ووظيفة ولي أمرها بنفس المنطقة أو المحافظة التي توجد بها الوظيفة، والالتزام بشروط القبول والتسجيل والاهتمام بدقة المعلومات الشخصية والمؤهلات العلمية المدونة في نموذج طلب التقديم, حيث سيتم استبعاد أي طلب يحتوي على معلومات غير صحيحة أو غير دقيقة.