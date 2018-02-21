” العدل ” : تفعيل البصمة للمرأة لدى الأحوال المدنية

علي القحطاني (صدى):

أعلنت وزارة العدل، عن إمكانية تفعيل البصمة للمرأة، لدى الأحوال المدنية، أو عبر أحد أجهزة الخدمة الذاتية، والتي يمكن الحصول على القائمة الخاصة بها، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الداخلية هنا.

وأوضحت الوزارة، أن المرأة التي ليس لها بصمة في الأحوال المدنية، تحتاج إلى معرف واحد، إذا كان محرما أو معرفين إذا كانا من غير المحارم.

وأشارت إلى أن متطلبات استخراج الأرملة، صك ولاية على أبنائها القصر، تشمل التقدم إلى محكمة الأحوال الشخصية، مع إحضار صك حصر الإرث للأب المولى عليهم وشاهدين.

أما ما يتعلق بالدعاوي بين الأزواج، ذكرت الوزارة إلى أنه إذا كانت الدعوى غير زوجية، يكون الاختصاص للمحكمة، التي يقع في نطاق اختصاصها المدعى عليه، أما إذا كانت زوجية أو دعوى نفقة، فيحق للمدعية إقامتها بالمدينة التي تعيش بها.

ومن الجدير بالذكر، ان وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، سلسلة من الإجراءات، التي تدعم المرأة الحاضنة وأبناءها، منها تنفيذ فوري لأحكام النفقة أو رؤية الصغير، وإنشاء مشروع صندوق النفقة للمطلقات والأبناء وافتتاح مكاتب للمصالحة، مع التأكيد على حق الولاية للمرأة على المحضون، ودخول الدوائر القضائية دون ولي.