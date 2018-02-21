الجمعة.. انطلاق مهرجان ” جدة بحر 2018 “

نايف السالم(صدى):

تستهدف الغرفة التجارية الصناعية الزوار وذوي الاحتياجات الخاصة لدعم النشاط البحري، عقب إطلاق مهرجان “جدة بحر 2018” في نسخته الأولى الجمعة المقبل، وذلك بمنتجع مكارم النخيل، ويستمر 8 أيام.

وأشار أمين عام غرفة جدة حسن دحلان في مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر الغرفة، إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة بإقامة الفعاليات المتميزة والمتفردة التي تخدم كافة الفئات بما فيهم أهالي وزوار وأصحاب الهمم من خلال مبادرة «كن قدوة» التي تنمي مشاعر الألفة والمحبة بين كافة فئات المجتمع حتى في المهرجانات والفعاليات التي تقام في الواجهة البحرية والمنتجعات والمنتزهات لرسم البسمة على وجوه الزوار، ما تحقق أهداف المهرجان من خلال روح المنافسة التي تتضمن عروض وألعاب بحرية ومسابقات وعروض مسرحية واستعراضات « فلاي بورد وفري ستايل » ، إلى جانب حملات توعوية تتعلق بالبيئة وجولات سياحية.

وأكد دحلان أن فكرة مهرجان جدة بحر 2018 واحدة من الأفكار التي عملت عليها الغرفة ليستهدف أصحاب الهمم في إطار رسائل إنسانية ومجتمعية تصب في إطار مبادرة سمو أمير منطقة مكة التي تؤكد على غرس ثقافة السلوك والانتماء الوطني من خلال إعداد نموذج القدوة لدى المواطن والمقيم.