والد حسناء ” داعش ” : سعيد بسجنها 6 سنوات في العراق

بغداد(صدى):

أعرب والد المراهقة الألمانية، ليندا فينسل، والملقبة بقناصة ” داعش ” الحسناء، عن سعادته من اقتصار الحكم الصادر ضدها في العرق على السجن 6 سنوات فقط، فيما لم تطلها عقوبة الإعدام.

وقال والدها لصحيفة ألمانية، إنه كان يخشى الحكم عليها بالشنق، فيما أن سجنها يمنحه دلالة على أنها لم تنخرط في أعمال ” داعش ” الدموية.

وأضاف الأب أنه لا يعرف ما جرى لابنته على مدار 18 شهرًا ماضية، وتحديدًا منذ أن اختفت وانتقلت إلى سوريا والعراق.

وأكد أنه لا يزال ينتظر عودة ليندا، مشيرًا إلى أنه ينسق مع السلطات المعنية في برلين في محاولاتها استعادة ابنته من العراق، وقضاء باقي مدة عقوبتها في ألمانيا.

وأدانت محكمة مغلقة تختص بنظر قضايا الأحداث في بغداد مؤخرًا ليندا17 عامًا بدخول العراق بطريقة غير شرعية، فضلًا عن الانضمام لتنظيم ” داعش ” الإرهابي.