وزارة التعليم لن تدرج ” الكاراتيه ” في مدارس البنات

عادل الحربي(صدى):

قالت مسؤولة بوزارة التعليم، أن الوزارة لن تدرج لعبة ” الكاراتيه ” ضمن الأنشطة الرياضية المقررة في مدارس البنات.

وأكدت مديرة النشاط الطلابي بالوزارة ريم أبو الحسن، أن الوزارة استجلبت 140 طالبة من مدارس الحد الجنوبي ” صبيا، ونجران، وجازان” بالإضافة لطالبات من مدارس الرياض، لأداء اللعبة تحت إشراف مدربات من ذوات الخبرة في اللعبة.

وجدير بالذكر، إنه قدمت طالبتان من المرحلة الابتدائية عرضًا لـ ” الكاراتيه ” بحضور نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، وذلك ضمن مشاركات الطلاب والطالبات في المهرجان الوطني للثقافة والتراث الجنادرية32.