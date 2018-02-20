إمارة جازان تواسي ذوي لاعبي الدراجات بنادي اليرموك

تركي السالم(صدى):

أعربت إمارة منطقة جازان، صباح اليوم الثلاثاء، عن حزنها الشديد وتأثرها البالغ لوفاة أربعة وإصابة ستة آخرين من لاعبي فريق الدراجات بنادي اليرموك في محافظة أبو عريش جراء تعرضهم لحادث مروري مروع أثناء فترة التدريبات، مساء أمس الإثنين.

وأوضح الحساب الرسمي للإمارة على موقع لاتدوين الصغير ” تويتر ” أن الإمارة قدمت على لسان متحدثها الرسمي الاستاذ علي بن موسى زعله، خالص تعازي ومواساة الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، ونائبه لاأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، وباقي المسؤولين في المنطقة لأسر الضحايا وإدارة النادي.

وجدير بالذكر، إنه لقي 4 من الدراجين مصرعهم وإصابة آخرين في حادث مروري بمحافظة أبوعريش على الطريق الزراعي المؤدي إلى قرية كعلول، إثر اصطدام مركبة من نوع بكب غمارتين بمجموعة من أعضاء نادي اليرموك الرياضي للدراجات.