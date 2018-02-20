شرطة باكستان تقبض على قاتل زوجته قبل هربه إلى المملكة

إسلام آباد(صدى):

تمكنت السلطات الأمنية في مطار إسلام آباد في باكستان، من توقيف رجل باكستاني كان يحاول الفرار إلى المملكة بعد قتل زوجته، وتم إبلاغ أقارب القتيلة بأن المتهم يحاول الهرب.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم شرطة منطقة ” نوشيرا ” التي شهدت الجريمة، عن اعتقال المتهم في أثناء إنهائه إجراءات السفر إلى المملكة حيث مكان عمله.

وأشارت الشرطة إلى أن التحقيقات ما تزال جارية، لافتة إلى ان المعلومات الأولية أوضحت أنه كان هناك خلافات شديدة بين الزوجين لفترة طويلة، الأمر الذي جعل الزوج يقتل زوجته قبيل سفره.