ريهام سعيد في قضية خطف الأطفال ” نسقنا مع الداخلية “

أماني الغامدي(صدى):

أنكرت الإعلامية ريهام سعيد مقدمة برنامج ” صبايا الخير ” على قناة ” النهار “، تهمة التحريض على خطف الأطفال التي نسبت إليها في التحقيقات للنيابة العامة في مصر .

وأكد مصدر قضائي في تصريحات لصحف محلية ، أن ريهام قالت في التحقيقات معها إنها نسقت مع الداخلية وأسرة تحرير البرنامج هي صاحبة البلاغ، بعد أن استدرجت معدة البرنامج ” غرام ” اثنين من عصابة خطف الأطفال بغرض بيع طفلين إلى سيدة خليجية، وبعد وصول المتهمين إلى مقهى في شارع التحرير بالدقي أبلغنا الشرطة بالواقعة، فألقت القبض عليهما.

كانت نيابة حوادث شرق القاهرة قررت حبس معدة ومصور في البرنامج 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة التحريض على خطف طفلين في السلام.

وقالت معدة البرنامج ” غرام ” ، في التحقيقات، إن رئيس تحرير البرنامج كلفها بالتواصل مع شاب يدعى إسلام اكتشف عصابة لخطف الأطفال، وعليها أن تتصل بالعصابة على أنها تريد شراء أطفال، وتم الاتفاق على مبلغ 150 ألف جنيه للطفل والاتفاق على طفلين، وبعد ذلك أبلغنا الشرطة بالواقعة.