وفاة 33 شخصًا بوباء الأنفلونزا في جمهورية التشيك خلال الشهر الجاري

براغ(صدى):

توفي 33 شخصًا بسبب وباء أنفلونزا منذ بداية الشهر الجاري في جمهورية التشيك.

وأفادت الناطقة باسم وزارة الصحة التشيكية غابرييل ستيبانوفا أن كافة الضحايا هم أشخاص تتجاوز أعمارهم 65 عامًا، كانوا يعانون من أمراض مزمنة ،مثل مرض السكري وأمراض القلب أو السمنة.

وقالت إنه في نهاية الشهر الماضي تم تسجيل إصابة 1944 مريضًا عن كل 100 ألف شخص ،مشيرة إلى أن 144 حالة وفاة في البلاد في العام الماضي ترتبط بمضاعفات ما بعد الإصابة بمرض الأنفلونزا.

وأضافت أن الأنفلونزا والالتهاب الرئوي المرتبط بها تشكل خطرًا أكثر ب 435 مرة على المرضى الذين يعانون من مشاكل في القلب والرئة، و ب240 مرة بخصوص مرضى السكري ،الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية ، وب 52 مرة فيما يتعلق بالمرضى الذين يعانون من أمراض القلب فقط.