نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة الثقافة والإعلام مساء اليوم الإثنين، إيقاف الكاتب محمد السحيمي وإحالته للتحقيق أمام لجنة النظر في ضبط المخالفات الإعلامية في وزارة الثقافة والإعلام.

وكان الكاتب قد طالب في مقابلة على قناة mbc معلقاً على فتوى للشيخ ” ابن عثيمين ” ، بتقليص عدد المساجد، زاعماً أن صوت الميكروفونات بالأذان والصلاة يزعج المصلين والأطفال بشكل يُثير الفزع في هذا البلد، على حد وصفه.

وأثار تصريح الكاتب السحيمي، في موجة جدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط موجة من الانتقادات والمطالبات بإيقافه ومحاسبته.