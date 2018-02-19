إيقاف الكاتب محمد السحيمي وإحالته للتحقيق
أعلنت وزارة الثقافة والإعلام مساء اليوم الإثنين، إيقاف الكاتب محمد السحيمي وإحالته للتحقيق أمام لجنة النظر في ضبط المخالفات الإعلامية في وزارة الثقافة والإعلام.
وكان الكاتب قد طالب في مقابلة على قناة mbc معلقاً على فتوى للشيخ ” ابن عثيمين ” ، بتقليص عدد المساجد، زاعماً أن صوت الميكروفونات بالأذان والصلاة يزعج المصلين والأطفال بشكل يُثير الفزع في هذا البلد، على حد وصفه.
وأثار تصريح الكاتب السحيمي، في موجة جدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط موجة من الانتقادات والمطالبات بإيقافه ومحاسبته.
🇸🇦myad🇸🇦[ عدد التعليقات: 241 ] نشر منذ 2 ساعتين
(( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا ۚ أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ ۚ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ))
عين العدل[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يساعده مع ان كلامه صحيح
حفيدة الفاروق عمررضي الله عنه[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 2 ساعتين
أرحنا بالصلاة أيا بلالُ ♡ ليش مايتعظوا من اللي ما عندهم دين وحياتهم لهو أغلبهم كآبه وإنتحار الحمد لله الذي عافانا ممن إبتلاهم به.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 43066 ] نشر منذ 2 ساعتين
يستاهل العقوبه والتنكيل ,,
سلمان الروسان[ عدد التعليقات: 384 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا الكويتب نكره
اصلا ماني عارف كيف صار كاتب هذا المتخلف
هو مجرد شايب مغرر فيه ضحكوا عليه وصدق نفسه انه من التيار الليبرالي ولو تحدثه عن الليبراليه لا يعرف منها اي شي
اصلا اتحدى اذا يستطيع هذا الكويتب ان يكتب جمله كامله باللغه العربيه الفصحى
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6659 ] نشر منذ 2 ساعتين
أحسن يستاهل
عابرسبيل[ عدد التعليقات: 76 ] نشر منذ 1 ساعة
{{عين العدل}} —–> [ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 36 دقيقة
الله يساعده مع ان كلامه صحيح
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ايش الصح في كلامه ؟؟ والا انت من اتباعه ؟؟
قبح الله وجهه ومن على شاكلته
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 944 ] نشر منذ 1 ساعة
الاديان والعادات والتقاليد والأعراف،،يجب على كل كاتب وشاعر ولاعب وفنان ومبتعث ومغني أن يجعلها في الحسبان.وان يحترم ويقدر مشاعر أهلها وردود أفعالهم ،قبل أن يحاسب حسابا ……..وحينها لا ينفع الندم والمبررات.
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2169 ] نشر منذ 1 ساعة
والله ان هالكتاب مساكين مساكين مساكين من قلب من يدعون الليبرالية الايعلمون ان الراحه نعم كل الراحه بأصوات الاذان وسماع كلام رب الانام والله انا اذا سمعنا صوت الاىمه وهم يصدحون بكلام رب الأرباب اني للشعر بأن شعر جسدي يقف هيبة لكلام الجبار جل جلاله واني لاشعر بأن الله اكبر من كل شي وهؤلاء المساكين يطالبون بتقليص إعداد بيوت الله جل جلاله والبعض يطالبون بالاقتصاد على الميكروفونات الداخليه فقط زعما منهم ان أصوات القرآن عبر مكبرات الصوت مزعج الله اكبر يصفون صوت القرآن بالمزعج الآن الا اتفقوا ان هؤلا مساكين يجب ان نعطف عليهم ام انا المسكين افيدوني ياقوم
تنويه الا الدين ينبغي عدم المساس به ومن مس به بشئ فقد اوبق دنياه واخراه والله المستعان
يالله رضاك والجنه[ عدد التعليقات: 2169 ] نشر منذ 1 ساعة
عين العدل الظاهر حتى انت مسكين ويبدوا انك ربراري
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 8360 ] نشر منذ 57 دقيقة
طــيب .
بندر الحربي[ عدد التعليقات: 186 ] نشر منذ 51 دقيقة
يالله خل هياطك ينفعك
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم☕☕☕[ عدد التعليقات: 25106 ] نشر منذ 43 دقيقة
طيب
العتيبي[ عدد التعليقات: 83 ] نشر منذ 43 دقيقة
المشكلة ماهي في ايقاف هذا الرويبضة ولاكن من المفترض معاقبة القناة المستظيفة من باب العدل ولانصاف لانها تختار مايثير مشاعر المسلمين
ام البنات💔[ عدد التعليقات: 1518 ] نشر منذ 29 دقيقة
طيب٠
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم☕☕☕[ عدد التعليقات: 25106 ] نشر منذ 19 دقيقة
وزياده طيب
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1541 ] نشر منذ 10 دقائق
الله اكبر ❤️وكفى
احمد الحازمي[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ 1 دقيقة
يفزعك صوت الاذان ويخيفك .فكيف بك بين يدي الله عز وجل