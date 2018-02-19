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  3. بالفيديو.. السحيمي: الآذان بالميكروفون يثير فزع الأطفال وأطالب بتقليص المساجد

بالفيديو.. السحيمي: الآذان بالميكروفون يثير فزع الأطفال وأطالب بتقليص المساجد

بالفيديو.. السحيمي: الآذان بالميكروفون يثير فزع الأطفال وأطالب بتقليص المساجد
عادل الحربي (صدى):

قال الكاتب محمد السحيمي على فتوى متداولة لابن عثيمين تمنع نقل الصلاة على المآذن ، قائلاً بأن موضوع استخدام مكبرات الصوت قد تناوله قديماً وأنه دلالة على “تسرطن” تيار الصحوة في كل الجهات الرسمية وغير الرسمية بالمملكة .

ووصف السحيمي استخدام مكبرات الصوت بـ  ” سلطة الميكروفون ” ، مشيرا إلى أن ما تناوله توفيق السديري نائب وزير الشؤون الإسلامية في كتابه بأن تيار الصحوة لا يأخذون فتاواهم من ابن عثيمين ولا من ابن باز ، ولكن لهم مرشدهم الذين يؤدون له البيعة وإن كان في السر .

وأكد أن الوزارة قامت بمنع مكبرات الصوت في عام 2009 ، ولكنه لم ينفذ ما جعلنا نتساءل كيف لوزارة أن تتخذ قرار ومنسوبيها لا يقومون بتنفيذه ، لذلك تيار الصحوة يريد أن يحرج الدولة .

ودعا السحيمي إلى تقليص المساجد بالمملكة نظراً لأنها باتت ضرراً على المواطن السعودي “حسب قوله” ، حتى يكثر الناس في الصلوات ، مشيراً إلى أن أئمة المساجد يتذمرون من قلة الحاضرين للمساجد.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 106 ] نشر منذ 17 دقيقة

هذا اللي ناقص بعد
ياناس اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله
الوضع تعدى الحدود
نطالب الحكومة بمحاسبة هذا السفية
ويردع ردعا قاسي ليكون عبرة لغيرة

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