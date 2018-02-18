6 مؤلفات يوزعها مركز المعلومات في جناح القصيم لزوار الجنادرية

سالم المطيري(صدى):

قدم جناح منطقة القصيم لزواره في المهرجان الوطني للتراث والثقافة، مركزاً للمعلومات وإرشاد الزوار عن تفاصيل جناح المنطقة، حيث يجد الزائر عدد من المطويات التي تعرفه بخريطة مفصلة للجناح والأركان الموجوده داخل الجناح التي تعكس ثقافة المنطقة المتنوعة والخدمات التي تقدم لزوار الجناح .

وأوضح مشرف مركز المعلومات والمرشد السياحي عبدالعزيز المطلق أن الجهود المبذولة التي تقدم لزوار الجناح تأتي بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم وسمو نائبه التي تنص على خدمة زوار الجناح وتوزيع خرائط عن معلومات الفعاليات وأوقات عرضها في جناح منطقة القصيم بالإضافة إلى تقديم المساعدة والإرشاد السياحي للزوار عن المنطقة وخريطة مفصلة للجناح باللغتين العربية والإنجليزية.

وأضاف المطلق، أن المركز يقوم بتوزيع لمؤلفات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم والتي شملت ” سر دوام النعم ” و ” خير جليس ” و ” الأمان الثاني ” و ” رسائل أئمة دعوة التوحيد ” و ” الدبلوماسية والمراسم الإسلامية” و ” موجز تاريخ الدولة السعودية ” و كذلك مطوية مبادرة الإسكان الأهلية، مؤكداً أن جناح المنطقة يقدم العديد من التنوع الثقافي لزواره في المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 32 لتزويدهم بالعديد بما تتميز به منطقة القصيم من تنوع ثقافي ومعرفة وثقافة.