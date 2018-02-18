شركة مهام الخليج تعلن عن وظائف شاغرة
أعلنت شركة مهام الخليج الموجودة بالعاصمة الرياض، عن حاجتها لحراس أمن من أجل العمل في الخرج، والرياض في موقع تابع لشركة الكهرباء.
وأشارت الشركة إلى ضرورة إنهاء الاجراءت اللازمة من: ” بصمات – كشف ـ كفالة ـ الهوية ـ الحساب البنكي ـ المؤهل الدراسي ـ السيرة الذاتية ” .
وأوضحت الشركة إنها تقدم العديد من المزايا والتي تتمثل في: راتب 4200 بعد خصم التأمينات الاجتماعية، والدوام 10 أيام و 5 أيام راحة، بالإضافة إلى إنها توفر الشركة السكن ـ التامين الطبي ـ 3 وجبات وكذلك غسيل ملابس.
وأضافت الشركة أن على المهتمين التواصل على جوال أ/ عبدالرحمن: 0515278045 ، والاتصال من الساعة 1:00 ظهرًا إلى الساعة 3:00 عصرًا وآخر ميعاد للاستقبال 12/02/2018م.
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