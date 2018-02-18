شركة مهام الخليج تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة مهام الخليج الموجودة بالعاصمة الرياض، عن حاجتها لحراس أمن من أجل العمل في الخرج، والرياض في موقع تابع لشركة الكهرباء.

وأشارت الشركة إلى ضرورة إنهاء الاجراءت اللازمة من: ” بصمات – كشف ـ كفالة ـ الهوية ـ الحساب البنكي ـ المؤهل الدراسي ـ السيرة الذاتية ” .

وأوضحت الشركة إنها تقدم العديد من المزايا والتي تتمثل في: راتب 4200 بعد خصم التأمينات الاجتماعية، والدوام 10 أيام و 5 أيام راحة، بالإضافة إلى إنها توفر الشركة السكن ـ التامين الطبي ـ 3 وجبات وكذلك غسيل ملابس.

وأضافت الشركة أن على المهتمين التواصل على جوال أ/ عبدالرحمن: 0515278045 ، والاتصال من الساعة 1:00 ظهرًا إلى الساعة 3:00 عصرًا وآخر ميعاد للاستقبال 12/02/2018م.