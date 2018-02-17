” كويتي ” يقدم للشرطة مادة مخدرة بدلا من بطاقة الهوية

خالد الظفيري(صدى):

أقدم مواطن كويتي ” مسطول ” على عمل لا يحسد عليه أثناء وقوعه تحت تأثير المخدر، حيث تعمد عرقلة حركة السير في أحد شوارع تيماء بمحافظة الجهراء الكويتية.

ومن سوء حظ الكويتي أنه أوقف سيارته في عرض الطريق أمام قسم شرطة المنطقة، ما دفع رجال الشرطة بالتوجه إليه لاستطلاع الأمر ليجدوه يتلعثم بالكلام وعيناه حمراوان، وعند طلب هويته أعطى الشرطي لفافة بيضاء تحتوي على مادة مخدرة عشبية اللون.

واقتاد الشرطي الشخص إلى القسم، والذي اعترف بدوره أنه في حال تعاطٍ، وعند إجراء تدقيق أمني على بيانات الشاب وجدوا أنه مطلوب في قضية مالية، فأحيل فورًا مع المضبوطات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.