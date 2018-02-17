بالفيديو.. موقف محرج لشاب استعرض مهارته في الطهي

متابعات(صدى):

تعرض شاب لموقف محرج أثناء محاولته استعراض مهاراته في الطهي.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” حاول الشاب قلب الكريب الذي يصنعه داخل المقلاة ولكن بدلا من ذلك انفصلت المقلاة في يده وانقلب محتواها وسط دهشته.