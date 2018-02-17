بالفيديو.. موقف محرج لشاب استعرض مهارته في الطهي
تعرض شاب لموقف محرج أثناء محاولته استعراض مهاراته في الطهي.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” حاول الشاب قلب الكريب الذي يصنعه داخل المقلاة ولكن بدلا من ذلك انفصلت المقلاة في يده وانقلب محتواها وسط دهشته.
Guy Fails Spectacularly While Flipping Pancake
Pancake day isn't for everyone… 😂😂Newsflare
Posted by UNILAD on Tuesday, February 13, 2018
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1491 ] نشر منذ 4 ساعات
هههههههههههههههههه
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8635 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههههه مسوي شيف