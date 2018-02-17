طريقة جديدة لاحتساب المقابل المالي لـ13 رخصة اعتبارا من 2019

عادل الحربي (صدى):

أصدر مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والانتاج المزدوج، قرارًا بتعديل طريقة حساب المقابل المالي للرخص التي تصدرها الهيئة، على أن يبدأ تنفيذه اعتبارًا من العام المقبل 2019.

وأوضح المجلس أنه سيتم احتساب المقابل المالي على رخص 9 خدمات برصد إجمالي السعات المرخصة للنشاط، وتسعيرة وحدة السعة المرخصة مضروبًا في التمويل المطلوب للهيئة.

وأضاف أن الخدمات المطبق عليها القرار تتمثل في ” خدمات توليد الكهرباء من قبل وحدات التوليد الثابتة والمتنقلة، وتوليد الكهرباء باستخدام إحدى تقنيات الطاقة المتجددة، والمتاجرة بالكهرباء، والانتاج المزدوج، وتحلية المياه، والمتاجرة بمخرجات الانتاج المزدوج، وتحلية المياه بالإضافة إلى تبريد المناطق “.

كما أشار إلى أنه يتم احتساب المقابل المالي للرخصة مضروبًا في التمويل المطلوب للهيئة على رخص 4 خدمات تتمثل في ” أنشطة نقل الكهرباء، وتوزيعها، ونقل المياه المحلاة، والمشتري الرئيس “.

ولفت إلى أنه يتم تحديد نسبة مساهمة كل نشاط سنويًا حسب تطور صناعة الكهرباء وتحلية المياه، على أن يتولى محافظ الهيئة إصدار القرارات التفصيلية والإجرائية اللازمة لتنفيذ القرار.