الكشف عن ادعاء بالاحتيال المصرفي من قبل رئيس حملة ترامب السابق

واشنطن(صدى):

كشف المحقق الرئيسي في العلاقات المحتملة بين روسيا وانتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2016، روبرت مولر، أمس الجمعة، عن أدلة على المزيد من جرائم الاحتيال المصرفي من قبل مدير الحملة السابق لترامب، بول مانافورت.

وأشار ” مولر ” إلى إنه لم يتم إدراج ذلك الاحتيال المصرفي فى لائحة الاتهام التي وجهها إلى بول مانافورت في أكتوبر، حسبما جاء في بلاغ من أربع صفحات قدم إلى المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء الماضي.

وأوضح بلاغ يوم الثلاثاء اعتراض ممثلي الادعاء العام على تصريح القاضية الاتحادية ايمي بيرمان جاكسون بأنها مستعدة للإفراج عن مانافورت بكفالة 10 ملايين دولار؛ حيث ادعوا أن مانافورت قدم معلومات كاذبة إلى بنك فيما يتعلق برهن عقاري.

ولفتت الوثيقة إلى أن ” الحزمة المقترحة ناقصة في وجهة نظر الحكومة في ضوء السلوك الإجرامي الإضافي الذي علمناه منذ تحديد المحكمة للكفالة المبدئية ” ، مضيفة: ” هذا السلوك الإجرامي يشمل سلسلة من عمليات الاحتيال المصرفية ومؤامرات الاحتيال المصرفية. ”