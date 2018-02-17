4 سيارات للفائزين ببطولة الهيئة العامة للرياضات الإلكترونية

ماجد محمد(صدى):

رغبة في تحفيز المشاركين، أعلن تركي آل الشيخ، رئيس مجلس الهيئة العامة للرياضة، عن تقديم 4 سيارات جوائز للفائزين في بطولة كأس الهيئة العامة للرياضات الإلكترونية.

وسيحصل صاحب المركز الأول على سيارة ” لاندكروزر ” من رئيس الهيئة، إضافة إلى جائزة الاتحاد السعودي للألعاب الإلكترونية والذهنية البالغة ١٠ آلاف ريال.

فيما سيحصل صاحب المركز الثاني على سيارة من ” كامري “، وستكون جائزة المركز الثالث ” كورولا “، أما صاحب المركز الرابع فسينال سيارة ” يارس “.

ومن المقرر إقامة البطولة بدءًا من 1 مارس المقبل وحتى يوم 3 من الشهر ذاته بالرياض، وسيكون التسجيل متاحًا عبر الرابط ( هنا )