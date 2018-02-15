القبض على مروعي أسر ممشى الهجرة بالكلاب

نايف السالم(صدى):

قامت شرطة المدينة المنورة بالقبض على مروعي المارة بكلابهم في ممشى الهجرة –خلال ساعتين من حدوث الواقعة.

وقالت في بيان لها بأنها تمكنت من القبض على مروعي المارة بكلابهم في ممشى الهجرة وهم ثلاثة مواطنين مشددة على أنها ستتصدى لكل ما من شأنه المساس بطمأنينة المجتمع وسلامته.

وبادرت الجهات الامنية بمباشرة الحالة وتحديد هوية المتورطين فيها والقبض عليهم وعددهم3 مواطنين.

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