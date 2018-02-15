الإطاحة بمروعي أسر ممشى الهجرة بالكلاب

نايف السالم(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على مروعي ممشى الهجرة في المدينة المنورة بالكلاب، بعد انتشار مقطع فيديو لهم يوثق أفعالهم المشينة.

وكان مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو لشباب طائش قاموا بالاعتداء على رواد ممشى الهجرة وترهيبهم وتخويفهم والاعتداء عليهم بالضرب.

وأثار الفيديو غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبوا الجهات المختصة بالقبض على الشباب الذين قاموا بتسليط كلابهم عليهم ومحاسبتهم ليكونوا عبرة وعظة لغيرهم.

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