بالفيديو.. شباب يعتدون على رواد ممشى الهجرة

نايف السالم(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشباب طائش قاموا بالاعتداء على رواد ممشى الهجرة وترهيبهم وتخويفهم والاعتداء عليهم بالضرب.

وأثار الفيديو غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبوا الجهات المختصة بالفبض على الشباب الذين قاموا بتسليط كلابهم علىهم.