بالفيديو.. شباب يعتدون على رواد ممشى الهجرة
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشباب طائش قاموا بالاعتداء على رواد ممشى الهجرة وترهيبهم وتخويفهم والاعتداء عليهم بالضرب.
وأثار الفيديو غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبوا الجهات المختصة بالفبض على الشباب الذين قاموا بتسليط كلابهم علىهم.
شباب طائش مع كلابهم وقاموا بالاعتداء على رواد #ممشى_الهجرة وترهيبهم وتخويفهم والاعتداء عليهم بالضرب وهذا احد الاشخاص الذين قاموا بضربه وتسليط كلابهم عليه نرجو نشر فيديو على نطاق واسع حتى يتم القبض عليهم ومحاسبتهم ليكونوا عظه وعبره لغيرهم
#المدينة_المنورة
#غبار_المدينة pic.twitter.com/Z5uE3fo659
— أخبار #المدينة_المنورة (@News_Madinah) ١٤ فبراير، ٢٠١٨
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