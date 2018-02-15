3 مواطنات ينجحن في إثبات أنفسن في مجال الرياضة

طلال الغامدي(صدى):

نجحت المرأة ، في إثبات قدرتها على الإدارة في مجال الرياضة، في إطار قيام المملكة بتمكين المرأة خلال الأعوام الماضية، فبدأ الأمر بتعيين الأميرة ريما بنت بندر آل سعود، نائباً لوكيل الرئيس للقسم النسائي بالمرتبة الـ15 في أغسطس 2016.

وتمكنت الأميرة ريما بن بندر، من إثبات نجاحها عبر ترقيتها إلى عدة مناصب بعد ذلك، فتم تعيينها رئيساً للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، وتحضر دائماً البطولات الرياضية المقامة في المملكة.

فحرصت على حضور بطولة الملك سلمان للشطرنج، وأول مباراة تحضرها العوائل من المدرجات، وكانت بين الأهلي والباطن، كما ترأست بعثة الرياضة النسائية السعودية في منافسات الدورة الرابعة من ألعاب الأندية العربية للسيدات في الشارقة.

كما تم تعيين الأميرة هيفاء بنت محمد آل سعود، رئيسًا للجنة المرأة في الاتحاد السعودي للمبارزة، و كذلك عضواً في لجنة المرأة في الاتحاد العربي لنفس اللعبة.

وعينت نورة صالح التركي، الثلاثاء الماضي، نائبًا لرئيس الاتحاد السعودي للرماية.