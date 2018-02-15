مخاطر الديون على العلاقة الزوجية ونصائح تجنبها

أماني الغامدي(صدى):

قال خبري في العلاقات الزوجية ، غالباً ما تتطلب المصاريف في المنزل الكثير من المال الذي قد لا يكون متوفراً لدى الزوجين، أو بسبب حفل الزفاف الذي يتطلب ميزانية عالية. وقد يلجأ الأزواج إلى القروض من المصرف لتلبية حاجاتهم. ولكن هذا الأمر قد يؤدي إلى الدخول بمشاكل مادية كبيرة وإرتفاع نسبة الديون إلى حد قد يؤثر على العلاقة الزوجية. إكتشفي كيف في هذا الموضوع و إذا كنت تعانين من هذه المشكلة مع زوجك، إتبعي هذه النصائح المفيدة.

ما هو تأثير الديون على الحياة الزوجية؟

مخاطر الديون في العلاقة الزوجية

– زيادة التوتر والقلق: تسبب الديون مشاكل نفسية سلبية على الأزواج، أبرزها التوتر الشديد والقلق من هذه الحالة، التي قد تتفاقم سريعاً خاصةً إذا كانت كبيرة ولم يعرف الشريكان كيف يتخلصان منها. وقد ينجم عن هذه الحالة الخوف من خسارة المال وعدم القدرة على توفيره بالوقت المطلوب لتسديد القروض.

– عدم الإصغاء و فقدان الحب: كما أن الديون تبعد الزوجين من بعضهما، حيث يبدأ اللوم والغضب على الشريك الآخر، وتتضاعف الإتهامات بينهما.

طرق المعاملة مع الديون في العلاقة الزوجية

– وضع ميزانية وإتباعها: من الضروري وضع ميزانية جديدة للمصروف وإتباعها، والعمل مع شخص متخصص لإكتشاف الطرق التي ستساعدكما على التخلص من الديون. ولحفل الزفاف، يجب عليكما إختيار الصرف بالمعقول ولكي تتجنبان القروض الكبيرة.

نصائح لتقسيم المال بين الزوجين

– الصبر والتفهم: عليك أن تصبري كثيراً في هذه الأزمة الخطيرة، ولا تنسي أن زوجك يحتاج إلى الكثير من الدعم والمحبة. لا تدعيه وحيداً في هذه الأزمة بل شجعيه وأكدي له أنكما ستتخطينها سوياً.