” طفل شجاع ” ينقذ رضيعة من الاحتراق بـ ” الأحساء “

نايف السالم(صدى):

تمكن طفل صغير، يبلغ من العمر 11 عامًا، من إنقاذ طفلة صغيرة، من الموت احتراقًا، داخل إحدى السيارات بـ ” الأحساء ” ، مظهرًا جسارة وشجاعة كبيرة.

وفي هذا السياق، روى الطفل معاذ عبدالله الجمعان، التلميذ بالصف الخامس، بمدرسة ” أبي دجانة ” الابتدائية بالهفوف، تفاصيل الواقعة، موضحًا أنه خرج حاملًا كرته للعب مع صديقه، وقبل وصوله إلى منزله، شاهد ألسنة اللهب تخرج من إحدى السيارات.

واستكمل: ” توجهت مسرعًا، نحوها، وفتحت الباب الخلفي، فوجد نيرانًا لا يعرف مصدرها، فيما يتصاعد الدخان، وفوجئ بطفلة صغيرة وحدها داخل السيارة ولم ينتبه لها أحد، فقام بسحبها على الفور، وأخرجها من السيارة، وقام بإطفاء الحريق ” ، مشيرًا إلى أنه تعرض لبعض الحروق في يده أثناء إنقاذه للطفلة.

ومن جهته، أعرب والد ” معاذ ” عن سعادته بشجاعة نجله، وموقفه البطولي، في إنقاذ طفلة صغيرة قبل أن يصيبها الأذى.