الأرصاد: الرياح المثيرة للأتربة تستمر حتى يوم الإثنين

نايف السالم(صدى):

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، على أنها تتوقع استمرار تأثر معظم مناطق المملكة بتقلبات جوية، حيث ستستمر الرياح المثيرة للأتربة والغبار على مناطق وسط وشمال وأجزاء من غرب المملكة والتي تصل سرعتها إلى أكثر من 45كم/س، بدءً من غدًا الخميس وحتى يوم الإثنين القادم.

وأضافت الأرصاد: وستمتد الأمطار الرعدية على مناطق الحدود الشمالية الجوف وتبوك وتشمل الأجزاء الساحلية منها ومنطقة حائل من مساء الخميس إلى الجمعة ومن ثم تؤثر على القصيم والرياض اعتبارًا من السبت القادم.

وتابعت: في حين يتوقع استمرار النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة على منطقة الحدود الشمالية ” طريف وعرعر ورفحاء ” ، والقريات وطبرجل، وسكاكا، والأجزاء الشمالية من توبك وذلك يوم الأحد القادم.