قناص حوثي يقتل طفلا في تعز

فهمي محمد(صدى):

استكملت مليشيات الحوثي الإيرانية، اليوم الأربعاء، اعتداءاتها ضد الشعب اليمني، حيث قامت بقتل طفلاً من تعز عمره 13 سنة، برصاصة أحد قناصيها، تمركز في أحد المواقع المدنية.

وجدير بالذكر إن والد الطفل مصعب عبدالباسط قحطان الجرادي، من مركز الاقروض، والذي يعمل مندوب رواتب للمعلمين، معتقل في سجون الحوثيين منذ ثلاثة أعوام.

وترتكب ميليشيات الحوثي الإيرانية جرائم وانتهاكات ضد الأطفال اليمنيين بطرق وأساليب شتى يوميًا، فمن القصف العشوائي إلى القنص، وكذا القتل العمد والتجنيد الإجباري.