مزارعين يتخلصون من الفيلة بخلايا النحل

متابعات(صدى):

أقدم عدد من المزارعين على استخدام خلايا النحل في مكافحة الفيلة وإبعادها عن حقولهم ، وإهدار محاصيلهم ، بدلاً من صيدها الغير شرعي .

حيث اكتشفت عالمة البيولوجيا البريطانية ” لوسي كينج ” في جامعة أكسفورد البريطانية أن المزارعين في إحدى القرى الأفريقية، وجدوا أن أحسن وسيلة لإبعاد الفيلة عن حقولهم الزراعية – بعد أن كانوا يتخلصون منها عن طريق القتل حفاظا على مزارع الخضراوات والفاكهة – هي إقامة خلايا النحل على بعد عشرة أمتار من مكان إقامة الفيلة مما شجع الباحثة على دراسة هذه الظاهرة.

وتوصلت عالمة البيولوجيا إلى أن الفيل رغم كبر حجمه، إلا أنه يخشى الفئران وأكثر من ذلك النحل الذي يقوم بلدغه في أماكن معينة، مثل الأذن وفمه والخرطوم.

وقد قامت بتجربة هذه العملية بنفسها بمساعدة أحد المزارعين الذي أحضر مجموعة من النحل وضعها على خرطوم الفيل، فظهر على الفور مدى انزعاج الفيل الذي قام بضرب قدميه على الأرض وهز رأسه وأذنيه.