إطلاق مبادرة للتوسع في المحميات الطبيعية بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

أعلن الدكتور هاني بن محمد علي تطواني، نائب رئيس الهيئة الحياة الفطرية، عن إطلاق مبادرة بشأن التوسع في المحميات الطبيعية، وذلك ضمن برنامج التحول الوطني.

حيث أكد ” تطواني ” ، أنه من خلال هذه المبادرة، يمكن إيجاد آلية جديدة لتسريع إعلان المناطق المحمية، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية.

وأشار نائب هيئة الحياة الفطرية، إلى أن الهيئة تسعى وراء إعلان وتشغيل أربع محميات جديدة، بالتزامن مع نهاية عام 2020م، لافتًا لمبادرات الهيئة لاستغلال المحميات الفطرية استثماريًا، وذلك من خلال تشغيل النزل واستخدامها في أنشطة الترفيه، فضلًا عن تطوير الأعمال في قطاع الحياة الفطرية.

فيما تتضمن هذه المبادرات، التركيز على توفير بيئة استثمارية جاذبة، معتمدة على التنوع الأحيائي بشكل مستمر، حيث تعد المناطق المحمية إحدى الركائز المهمة في هذه المبادرات.