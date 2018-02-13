العثور على المفقود ” السلمي ” بعد 4 أيامه من غيابه بصحراء تبوك

محمود البلوي(صدى):

أعلن فريق غوث التطوعي المتخصص في البحث والإنقاذ، اليوم الثلاثاء، العثور على المفقود حسام السلمي الذي فقد في صحراء تبوك بالقرب من المعظم.

وأكد الفريق على حسابه الرسمي على ” تويتر ” أن ” السلمي ” حي يرزق، ناشرًا صور أثناء البحث عنه والحصول عليه دون نشر أي معلومات أخرى.

وكان المواطن حسام السلمي فُقد صحراء تبوك بالقرب من المعظم بعد خروجه من مكة المكرمة ظهر السبت الماضي، وتواصل مع الجهات الأمنية التي استطاعت تحديد موقع الاتصال من برج الاتصالات بهجرة المعظم.

ودشن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وسم ” البحث عن حسام في صحراء تبوك ” تضامنًا مع المفقود الذي كان آخر اتصال له أمس الاثنين.

فقد مواطن في صحراء تبوك من 4 أيام والمواطنون يتضامنون بالدعاء